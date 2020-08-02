В Пскове первый день августа обернулся двумя ДТП со смертельным исходом

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:36:29+03:00

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В Псковской области вчера, 1 августа, произошло два ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Опочке 1 августа около двенадцати часов ночи у дома № 76 по улице Гагарина неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Полиция ведет поиск виновника ДТП. Всех, кто обладает информацией о данном ДТП или был его свидетелем, просят позвонить по телефону 02.

В Невельском районе 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF XF 95430, под управлением 45-летнего жителя Брянска.

Авария произошла 1 августа около 17:40 на 508-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Водитель ВАЗа погиб на месте.

По данным фактам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU