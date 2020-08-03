В Изборске состоится необычное открытие новой художественной выставки

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:12:43+03:00

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В Изборске откроют выставку Наталии Земляной «Под открытым небом» в честь этого состоится концерт петербургских и московских музыкантов. Об этом сообщили в официальной группе музея-заповедника «Изборск» в социальной сети ВКонтакте.

Выставка располагается в Изборской крепости. Мероприятие пройдет при поддержке Государственного музея-заповедника.

Представитель петербургского структурного направления в изобразительном искусстве, художник Наталия Земляная во время концерта сотворит картину на глазах у зрителей. Это будет «синтезом музыки и живописи в «живом формате» - по словам организаторов.

В музыкальном онлайн-концерте «Музыка & Цвет. Сотворение мира» участвуют Олег Шар, который сыграет на перкуссии, Алексей Зубарев – гитарист, Сергей Летов играет на духовых инструментах, Ольга Глазова – на гуслях.

«С учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в онлайн-формате. Прямая трансляция будет идти на youtube-канале» - заявили в музее.

Начало 6 августа в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU