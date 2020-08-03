В Пскове выпустят социальные видеоролики о безопасности на воде для детей
В Пскове выпустят ряд видеороликов о безопасности на воде для детей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПОООМС «Дети – наше будущее».
Ролики снимут в рамках социального онлайн-проекта «Ради жизни» общественная организация «Дети – наше будущее» совместно с Управлением МЧС России по Псковской области.
«Первый видеосюжет был разработан совместно с Управлением ГИБДД России по Псковской области и посвящен информированию велосипедистов о правилах дорожного движения» - отметили в организации.
Второй социальный ролик создается с силами ПОООМС «Дети – наше будущее», Главным Управлением МЧС России по Псковской области и Общественным Советом УМВД России по Псковской области. В видео речь идет о маломерных судах и правилах поведения на водных объектах летом.
«Корреспонденты из творческих мастерских ПОООМС «Дети наше будущее» уже собрали материал для ролика в рамках акции «Мобильный репортер» - добавили в пресс-службе.
В ближайшее время видеосюжет появится на сайте общественной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU