В Пскове выпустят социальные видеоролики о безопасности на воде для детей

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:20:04+03:00

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В Пскове выпустят ряд видеороликов о безопасности на воде для детей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПОООМС «Дети – наше будущее».

Ролики снимут в рамках социального онлайн-проекта «Ради жизни» общественная организация «Дети – наше будущее» совместно с Управлением МЧС России по Псковской области.

«Первый видеосюжет был разработан совместно с Управлением ГИБДД России по Псковской области и посвящен информированию велосипедистов о правилах дорожного движения» - отметили в организации.

Второй социальный ролик создается с силами ПОООМС «Дети – наше будущее», Главным Управлением МЧС России по Псковской области и Общественным Советом УМВД России по Псковской области. В видео речь идет о маломерных судах и правилах поведения на водных объектах летом.

«Корреспонденты из творческих мастерских ПОООМС «Дети наше будущее» уже собрали материал для ролика в рамках акции «Мобильный репортер» - добавили в пресс-службе.

В ближайшее время видеосюжет появится на сайте общественной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU