2020-08-03T13:50:57+03:00
Общество

В ПсковГУ появится музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны»

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В ПсковГУ появится онлайн-музей, посвященный псковской деревне в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью вуза.

Проект ПсковГУ «Онлайн-музей Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны», стал победителем конкурса историко-просветительских онлайн-проектов фонда «История Отечества». Его разработали преподаватели кафедры отечественной истории.

«На площадках музея будут размещаться тематические экспозиции по истории псковской деревни периода Великой Отечественной войны, подготовленные сотрудниками Псковского государственного университета, Государственного архива и музеев Псковской области» - отметил руководитель проекта, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Василий Фролов.

Экспозиции в основном будут представлять из себя фото-, аудио- и текстовые материалы, хранящиеся в архивах и музеях Псковской области. Большинство экспонатов будут впервые представлены публике.

По плану презентация первых 5 экспозиций назначена на начало декабря 2020 года. А каждый последующий год онлайн-музей будет добавлять по три новых экспозиции.

Вход будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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