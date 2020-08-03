В Псковской области заброшено около 30% дачных участков

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В большинстве садоводств Псковской области заброшено около 30% земель. Об этом рассказала председатель Общественной комиссии по садоводствам Анна Войченко в интервью «АиФ-Псков».

Анна Войченко отметила, что проблема заключается в том, что в 90-х годах администрация муниципалитетов «бездумно раздавала участки». В результате многие участки оказались заброшены: люди уезжали, бросая земли.

«По закону муниципалитет должен признавать эти участки бесхозными, делать межевание, возвращать обратно в оборот. Но это дорого, и администрация этим не занимается», - отметила Анна Войченко и добавила, что заброшенные участки есть во всех садоводствах.

В псковских СНТ, расположенных близко к городу и у водоёмов таких проблем нет. Например, в таких садовоствах как «Пристань», «Черняковицы», «Ветеран», «Мирное», «Кебь», и «Дружба» брошенных участков довольно мало. Однако, таких садоводств всего около пяти процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU