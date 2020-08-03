В Псковской области частично разрешили массовые мероприятия

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:56:48+03:00

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В Псковской области разрешили массовые мероприятия, проводимые с разрешения органов государственной власти или местного самоуправления, при условии их согласования главным государственным санитарным врачом региона. За исключением публичных, досуговых, и развлекательных мероприятий.

Соответствующие изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе внёс губернатор Михаил Ведерников 3 августа.

В Псковской области все еще сохраняется запрет на проведение публичных, спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурных и подобных массовых мероприятий.

Запрет не распространяется на проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, на богослужения и другие религиозные обряды и церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU