В Псковской области частично разрешили массовые мероприятия
В Псковской области разрешили массовые мероприятия, проводимые с разрешения органов государственной власти или местного самоуправления, при условии их согласования главным государственным санитарным врачом региона. За исключением публичных, досуговых, и развлекательных мероприятий.
Соответствующие изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе внёс губернатор Михаил Ведерников 3 августа.
В Псковской области все еще сохраняется запрет на проведение публичных, спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурных и подобных массовых мероприятий.
Запрет не распространяется на проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, на богослужения и другие религиозные обряды и церемонии.
ИСТОЧНИК KP.RU