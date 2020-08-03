2020-08-03T17:56:48+03:00
Общество

В Псковской области частично разрешили массовые мероприятия

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Псковской области разрешили массовые мероприятия, проводимые с разрешения органов государственной власти или местного самоуправления, при условии их согласования главным государственным санитарным врачом региона. За исключением публичных, досуговых, и развлекательных мероприятий.

Соответствующие изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе внёс губернатор Михаил Ведерников 3 августа.

В Псковской области все еще сохраняется запрет на проведение публичных, спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурных и подобных массовых мероприятий.

Запрет не распространяется на проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, на богослужения и другие религиозные обряды и церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области частично разрешили массовые мероприятия
В Псковской области заброшено около 30% дачных участков
В ПсковГУ появится музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны»
Директор центра образования в Пустошке прокомментировала своё увольнение
В Пскове выпустят социальные видеоролики о безопасности на воде для детей
Пскович погасил свою задолженность в 615 тысяч рублей разом
В Изборске состоится необычное открытие новой художественной выставки
В Моглино обнаружили останки 29 красноармейцев
Псковскую стоматологию закрывают из-за вспышки коронавируса
Коронавирус в Псковской области: последние новости на 3 августа
Комиксы о безопасности детей напечатают в Пскове
Водитель ВАЗа переехал отдыхающего в траве мужчину в Опочецком районе
В Псковской области готовятся к отопительному сезону
3 августа в Псковской области будет до +25 градусов без осадков
В Пскове запечатлели на видео показательные выступления 76-й дивизии
В Пскове первый день августа обернулся двумя ДТП со смертельным исходом
Псковичи пришли на панихиду о погибших в эпидемиях
Коронавирус в Псковской области: последние новости на 2 августа
Сегодня пройдут два концерта псковских бардов
Псков может побороться за звание беговой столицы России
На улице Владимирской в Пскове обустраивают "народные тропы"
Псковский вейк-парк оставил хорошие впечатления иногородним спортсменам
ПсковГУ: ношение масок в новом учебном году будет обязательно
Стали известны победители в ежегодном Чемпионате Псковской области по вейкборду
В Пскове появился новый очаг коронавируса