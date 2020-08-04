4 августа погодные условия повлияют на самочувствие метеозависимых

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:39:29+03:00

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Сегодня, 4 августа, в Псковской области ожидается преимущественно облачная погода, временами будет светить солнце. Но температура днем не поднимется выше +16 градусов тепла. Об этом сообщат гидрометцентр Псковской области.

Ночь и утро вторника начнется прохладой. Северный ветер до 2,4 метров в секунду к обеду сменится на Северо-Западный до 4,5 метров в секунду.

Индекс метеочувствительности 3 уровня предвещает большую вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. Этот день в августе окончит самую сильную магнитную бурю, которая длилась более трех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU