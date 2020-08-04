Разлив 10 тонн мазута опроверг УФСИН России по Псковской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:46:12+03:00

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3 августа на территории ИК-4 в Псковской области произошел разлив топочного мазута в количестве 10 тонн. УФСИН России опроверг данную информацию.

Оказалось, что в ходе проверки данной информации на место незамедлительно выехала группа сотрудников УФСИН России совместно со специалистами МЧС России по Псковской области.

В ходе обследования территории, данные об утечке мазута с территории ИК-4 не подтвердились.Кроме того, на протяжении нескольких лет в учреждении не было зафиксировано аварий с разливом нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU