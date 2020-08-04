2020-08-04T09:46:12+03:00
Общество

Разлив 10 тонн мазута опроверг УФСИН России по Псковской области

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

3 августа на территории ИК-4 в Псковской области произошел разлив топочного мазута в количестве 10 тонн. УФСИН России опроверг данную информацию.

Оказалось, что в ходе проверки данной информации на место незамедлительно выехала группа сотрудников УФСИН России совместно со специалистами МЧС России по Псковской области.

В ходе обследования территории, данные об утечке мазута с территории ИК-4 не подтвердились.Кроме того, на протяжении нескольких лет в учреждении не было зафиксировано аварий с разливом нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичей мошенники приглашали на кастинг к фильму «Дорога»
Ученые ПсковГУ открыли первую научно-учебную лабораторию
Великолукский бомж хотел заработать, сдав на металл чужую машину
Псковичи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет с 4 августа
В Пскове началось голосование за муралы для оформления зданий города
Жители Дновского района просят построить мост к кладбищу
В Псковской области модернизируют три библиотеки к 2021 году
Бесплатный тест на антитела можно сдать в Псковской лаборатории
В деревне Великолукского района силами активистов появится детская площадка
Разлив 10 тонн мазута опроверг УФСИН России по Псковской области
с 4 по 7 августа 15 муниципалитетов Гдовского района останутся без света
4 августа погодные условия повлияют на самочувствие метеозависимых
В Псковской области частично разрешили массовые мероприятия
В Псковской области заброшено около 30% дачных участков
В ПсковГУ появится музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны»
Директор центра образования в Пустошке прокомментировала своё увольнение
В Пскове выпустят социальные видеоролики о безопасности на воде для детей