с 4 по 7 августа 15 муниципалитетов Гдовского района останутся без света
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С 4 по 8 августа в Гдовском районе начнутся ремонтные работы на электросетях. Отключение электричества произойдет нескольких муниципалитетах района. Об этом сообщили на сайте администрации.
Приостановление подачи электроэнергии по дням:
4 августа: деревни Щепец, Блынки, Ямм, Кюровщина, Подложье, Подсосонье, Гверездка, Зуево, Котельно, Ульдига, Мошки, Крапивно.
5 и 6 августа: деревня Ямм
7 августа: деревни Ореховцы, Замошье, Гашково.
ИСТОЧНИК KP.RU