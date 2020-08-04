В деревне Великолукского района силами активистов появится детская площадка
Сегодня, на официальной странице газеты Великолукского района "Наш путь" ВКонтакте поделились радостной новостью о победе в областном конкурсе общественных проектов. Благодаря ему, в деревне Лычево Великолукского района появится детская площадка.
Активисты деревни самостоятельно расчистили территорию для площадки. Следующий этап - подсыпка, а далее - установка самой площадки.
"Глава Лычевской волости Любовь Никифорова выражает огромную благодарность за инициативность и ответственность в работе депутату сельского поселения Нине Александровне Комлевой и руководителю местного ТОСа Владимиру Владимировичу Голикову" - сообщили в записи.
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ИСТОЧНИК KP.RU