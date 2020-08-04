Бесплатный тест на антитела можно сдать в Псковской лаборатории

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:36:29+03:00

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Сегодня, на официальной странице Михаила Ведерникова в Instagram Комитет по здравоохранению Псковской области сообщил, что псковичам доступен бесплатный тест на коронавирус.

Вопрос псковички под записью губернатора заключал вопрос: "Будут ли тестировать на антитела?". Девушка заволновалась вопросом возможной второй волны коронавируса. В связи с этим, она отметила: "Не пора ли выявлять статистику тех, кто переболел без симптомов. Чтобы знать к чему готовиться".

Комитет по здравоохранению Псковской области сообщил, что тест на антитела можно сдать бесплатно в лаборатории Центра СПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU