2020-08-04T13:03:39+03:00
Общество

В Псковской области модернизируют три библиотеки к 2021 году

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Псковской области появятся три модельные библиотеки в 2021 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики администрации муниципалитета.

Три библиотеки выиграли всероссийский конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек. Всего от региона было подано 9 заявок на участие. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Культура».

«Победителями отбора признаны Печорская районная детская библиотека, Полонский филиал Порховской централизованной библиотечной системы и Детская экологическая библиотека «Радуга» Централизованной библиотечной системы города Пскова» - отметили в пресс-службе.

На реализацию проекта Псковской области выделят 5 миллионов рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичей мошенники приглашали на кастинг к фильму «Дорога»
Ученые ПсковГУ открыли первую научно-учебную лабораторию
Великолукский бомж хотел заработать, сдав на металл чужую машину
Псковичи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет с 4 августа
В Пскове началось голосование за муралы для оформления зданий города
Жители Дновского района просят построить мост к кладбищу
В Псковской области модернизируют три библиотеки к 2021 году
Бесплатный тест на антитела можно сдать в Псковской лаборатории
В деревне Великолукского района силами активистов появится детская площадка
Разлив 10 тонн мазута опроверг УФСИН России по Псковской области
с 4 по 7 августа 15 муниципалитетов Гдовского района останутся без света
4 августа погодные условия повлияют на самочувствие метеозависимых
В Псковской области частично разрешили массовые мероприятия
В Псковской области заброшено около 30% дачных участков
В ПсковГУ появится музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны»
Директор центра образования в Пустошке прокомментировала своё увольнение
В Пскове выпустят социальные видеоролики о безопасности на воде для детей