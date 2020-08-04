В Псковской области модернизируют три библиотеки к 2021 году

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:03:39+03:00

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В Псковской области появятся три модельные библиотеки в 2021 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики администрации муниципалитета.

Три библиотеки выиграли всероссийский конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек. Всего от региона было подано 9 заявок на участие. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Культура».

«Победителями отбора признаны Печорская районная детская библиотека, Полонский филиал Порховской централизованной библиотечной системы и Детская экологическая библиотека «Радуга» Централизованной библиотечной системы города Пскова» - отметили в пресс-службе.

На реализацию проекта Псковской области выделят 5 миллионов рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU