2020-08-04T13:25:50+03:00
Общество

Жители Дновского района просят построить мост к кладбищу

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В Дновском районе горожане просят проложить мост к кладбищу. На сайте губернатора Псковской области опубликована просьба местной жительницы Светланы Богачковой.

Светлана от лица обитателей деревень Юково, Селище и Малый Луг Дновского района обратилась к Михаилу Везерникову с просьбой построить пешеходный мост через реку к кладбищу. Оно находится в деревне Юково.

«Данное кладбище находится за рекой Дубенка, и пройти туда весной или осенью нет возможности», - пояснила Богачкова.

Проход к кладбищу затапливается каждый год, а вопрос власти Дновского район должны были решить уже 10 лет назад. Его включили в предвыборную компанию в 2010 -ых годах.

Однако проблема осталась, поэтому местные жители решились обратиться за помощью к губернатору Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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