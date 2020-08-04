В Пскове началось голосование за муралы для оформления зданий города

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:07:21+03:00

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В Пскове выбирают макеты художественных граффити для оформления технических сооружений в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

С 4 по 7 августа псковичи смогут определить, на каких зданиях будут изображены произведения современного уличного искусства, а также какие именно рисунки украсят стены зданий.

Фото администрации Псковской области

«В конкурсе участвуют дворовые постройки на улицах Толстого, Алтаева, Байкова, Инженерной — всего 11 адресов. Среди макетов по росписи объектов предложены 3D-картины, вариации на псковскую тематику, абстракции, комиксы, мотивирующие граффити и прочее — тематика эскизов не ограничена» - отметили в администрации.

Фото администрации Псковской области

Выбираются три победителя, чьи макеты будут новыми арт-объектами. Также будут вручены денежные призы: за первое место — 50 тыс рублей, за второе — 30 тыс рублей, за третье -10 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU