Псковичи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет с 4 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:44:28+03:00

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В Псковской области с сегодняшнего дня начались социальные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает комитет по социальной защите Псковской области в Instagram.

«Уважаемые граждане, сегодня мы получили финансирование на выплату с 3 до 7 на сумму 110 миллионов рублей и направили в город и районы Псковскои области», - поделился комитет.

Псковские родители начали задавать множество вопросов в комментариях. Например, подписчица спросила: «Как долго рассматривается заявление в МФЦ?». Ей ответили, что в течении 20 рабочих дней будет рассмотрено заявление.

Однако некоторые граждане жалуются, что не получают деньги уже два месяца. Комитет отставил ответ на это: «Добрый день, напишите в директ фио, адрес проживания, телефон для связи с вами» - обратная связь с псковичами у социальной защиты приличная.

Помимо этого, что 4 августа начнется зачисление на счета граждан выплаты с 3 до 7 лет за август 2020 года с 1 января 2020 года гражданам, имеющим на них право.

ИСТОЧНИК KP.RU