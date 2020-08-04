Великолукский бомж хотел заработать, сдав на металл чужую машину
В Великих Луках мужчина без определенного места жительства хотел сдать на металлолом чужую иномарку. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Великих луках, на улице Пушкина 3 августа Маргинал 43-х лет ранее судимый попытался угнать припаркованный Volkswagen Passat, чтобы сдать его в пункт приема металла.
Мимо проезжал сотрудник ГИБДД, он заметил, что в машине разбито заднее стекло. А внутри иномарки находился человек, который выполнял странные действия.
«Выяснилось, что, проникнув через стекло в авто, великолучанин не похитил хранящееся в машине имущество, но успел начать разбирать рулевую колонку. Стражам порядка мужчина пояснил, что хотел завести машину и сдать ее в ближайший пункт приема металла»
Владелец Volkswagen он обратился в полицию с заявлением о краже имущества.
На злоумышленника возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU