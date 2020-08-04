2020-08-04T15:21:44+03:00
Общество

Ученые ПсковГУ открыли первую научно-учебную лабораторию

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В Псковской области появился первый научный центр для анализа больших данных. Об этом сообщили в группе ПсковГУ в социальной сети ВКонтакте.

Ученые Псковского государственного университета открыли научно-учебную лабораторию и назвали ее Lambda-Pskov. Это аналог лаборатории методов анализа больших данных факультета компьютерных наук НИУ «Высшая школа экономики» и Российской академии наук.

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал поделился, что технологии больших данных в регионе используют финансовые учреждения и медицинские работники.

«Большие данные востребованы также в высокотехнологичных производства, в интернет-компаниях, а также в государственном секторе. Для всех этих отраслей созданная лаборатория будет предлагать конкретные решения практических задач, что позволить сделать шаг вперед в развитии прогресса в этой сфере» - подвел итог проректор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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