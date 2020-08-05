Второй концерт "Спасибо медикам" состоится в Псковском кремле

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:06:38+03:00

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29 августа в 20:00 состоится второй концерт "Спасибо медикам". Его принято решение провести на территории кремля, в центре Пскова. Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Организаторы обещают новую, насыщенную программу. На данный момент заявлены известные исполнители и виртуозы. Евгения Зима со своей командой представят песни из двух собственных шоу, также на концерте прозвучат совершенно новые композиции их репертуара.

В концертной программе выступят Аркадий Галковский с виртуозным исполнением композиций на саксофоне и Екатерина Андреева с неподражаемым вокалом.

ИСТОЧНИК KP.RU