Второй концерт "Спасибо медикам" состоится в Псковском кремле
29 августа в 20:00 состоится второй концерт "Спасибо медикам". Его принято решение провести на территории кремля, в центре Пскова. Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Организаторы обещают новую, насыщенную программу. На данный момент заявлены известные исполнители и виртуозы. Евгения Зима со своей командой представят песни из двух собственных шоу, также на концерте прозвучат совершенно новые композиции их репертуара.
В концертной программе выступят Аркадий Галковский с виртуозным исполнением композиций на саксофоне и Екатерина Андреева с неподражаемым вокалом.
ИСТОЧНИК KP.RU