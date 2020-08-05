2020-08-05T09:59:50+03:00
Общество

Представлен новый командующий Псковского соединения ВДВ Сергей Чубарыкин

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Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФФото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
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Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира. Им стал полковник Сергей Чубарыкин. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Командующий ВДВ поблагодарил гвардии генерал-майора Игоря Каплия за безупречную службу в должности командира соединения, пожелал дальнейших успехов в службе и наградил именным оружием – 9-мм пистолетом Ярыгина.

Отныне он зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

После этого генерал-полковник Андрей Сердюков совместно с офицерами командования ВДВ и управления соединения проверил подготовку к международному этапу конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных подразделений «Десантный взвод», который состоится в период с 23 августа по 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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