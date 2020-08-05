62-летнюю псковичку Светлану Агапитову нашли в Пскове

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:16:58+03:00

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" несколько дней активно проводил поиск 62-летней псковички Светланы Михайловны Агапитовой. Ориентировки на женщину распространялись отрядом по всем псковским сообществам в социальной сети ВКонтакте.

Светлана Агапитова ушла из дома на улице Вагонный переулок в Пскове. Близкие женщины несколько дней получали сообщения, что Светлану видели в разных районах Пскова.

К вечеру 4 августа Светлану Агапитову нашли живой.

ИСТОЧНИК KP.RU