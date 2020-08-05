Строительство детского сада на улице Алехина в Пскове отстает от графика
Заместитель Губернатора Псковской области Василий Осипов посетил строительную площадку детского сада на улице Алексея Алехина в Пскове и отметил отставание от графика. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Псковской области.
«Проект с самого начала столкнулся с сложностями в реализации, необходимо значительно увеличить темпы работ, потому что до срока сдачи объекта остается мало времени» - пояснил Василий Осипов.
Подрядчики уверили замгубернатора в том, что строители способны уложиться в срок, но потребуется дополнительное авансирование проекта для закупки оборудования и малых архитектурных форм.
Василий Осипов пообещал обсудить этот вопрос с профильными специалистами региональной Администрации.
Фото: администрация Псковской области
ИСТОЧНИК KP.RU