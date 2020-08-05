Строительство детского сада на улице Алехина в Пскове отстает от графика

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:00:15+03:00

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Заместитель Губернатора Псковской области Василий Осипов посетил строительную площадку детского сада на улице Алексея Алехина в Пскове и отметил отставание от графика. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Псковской области.

«Проект с самого начала столкнулся с сложностями в реализации, необходимо значительно увеличить темпы работ, потому что до срока сдачи объекта остается мало времени» - пояснил Василий Осипов.

Подрядчики уверили замгубернатора в том, что строители способны уложиться в срок, но потребуется дополнительное авансирование проекта для закупки оборудования и малых архитектурных форм.

Василий Осипов пообещал обсудить этот вопрос с профильными специалистами региональной Администрации.

Фото: администрация Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU