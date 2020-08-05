Вакцина от COVID-19 поступит в Псковскую область в конце 2020 года

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:59:14+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца 2020 года в Псковскую область поступит вакцина от коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

По состоянию на 5 августа в Псковской области находятся на лечении 524 пациента. А 3,8% населения области имеют иммунитет к коронавирусу. к осенне-зимнему периоду большое количество человек должно сделать тесты.

Тестировать будут всех подростков, беременных, людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и с тяжелым, нетипичным течением вирусных заболеваний.

«Во второй половине осени предстоит вакцинация от коронавируса. К концу года вакцина должна поступить в медучреждения региона» - отметил Нестерук.

Поэтому, вакцинацию населения от гриппа нужно провести очень быстро:

«Прививки от гриппа должны начаться в августе. Задача привить не 50 %, а 60 % населения, что потребует значительной организационной работы» - заявил главный санитарный врач.

ИСТОЧНИК KP.RU