Великолукский динопарк ограждают почти живым забором

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:18:26+03:00

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В Великих Луках парк культуры и отдыха обнесут почти живой изгородью. Об этом сообщили в газете «Луки.ру» с отсылкой на читателя, который прислал фотофакт.

Подписчик издания прислал им фотографию зеленых кубиков. В ближайшем будущем динозавры в Великих Луках не смогут убежать, так как для них создается живой загон.

Фото: газета «Великолукская Правда Новости».

Ограждение будет похоже на настоящую растительную изгородь, однако же это имитация настоящей травы.

«Здорово, что делают не обычный железный безликий забор, а что-то красивое и интересное. Не терпится сходить в динопарк, когда он откроется» - признался читатель.

В Великолукском динопарке скоро оживут порядка 40 фигур динозавров и древних людей.

ИСТОЧНИК KP.RU