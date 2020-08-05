В Псковской области 3 гектара урожая не соберут из-за пожара

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:28:49+03:00

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В Псковской области разгорелся пожар, уничтожив три гектара зерновых культур. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Свистогузово Новоржевского района 4 августа около пяти вечера сгорел урожай зерновых, который занимал территорию в 3,5 гектара.

Неизвестный человек неосторожно обращался с огнем, что стало причиной пожара.

Пожарные успели спасти шесть дачных домов и семь хозяйственных построек. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают: «Помните: пожар не возникает сам по себе - будьте осторожны с огнём! В случае пожара звоните в Службу спасения по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU