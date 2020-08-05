В Псковской области 3 гектара урожая не соберут из-за пожара
В Псковской области разгорелся пожар, уничтожив три гектара зерновых культур. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В деревне Свистогузово Новоржевского района 4 августа около пяти вечера сгорел урожай зерновых, который занимал территорию в 3,5 гектара.
Неизвестный человек неосторожно обращался с огнем, что стало причиной пожара.
Пожарные успели спасти шесть дачных домов и семь хозяйственных построек. Пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МЧС напоминают: «Помните: пожар не возникает сам по себе - будьте осторожны с огнём! В случае пожара звоните в Службу спасения по телефонам «101» или «112».
ИСТОЧНИК KP.RU