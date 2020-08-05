В Псковской области пресекли ввоз 14-ти тонн незаконных иностранных овощей

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:49:56+03:00

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В Псковскую область не пропустили 14 тонн овощей без маркировки через российско-белорусскую границ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В пункте карантина растений «Долосцы-1» был проведен карантинный фитосанитарный досмотр. В итоге проверки было выявлено: «на части транспортировочных коробок с овощами отсутствуют этикетки, содержащие информацию о наименовании, стране и месте происхождения растительной продукции» - отметили в пресс-службе.

10 тонн свежих огурцов и 4 тонны перцев везли из Брестской области Республики Беларусь на адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами.

«Ввоз 14 тонн огурцов и перцев на территорию Российской Федерации запрещён. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении» - заявили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU