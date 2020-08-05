В Псковской области могут создать звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области рассматривают вопрос о создании звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Об этом сообщил начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе.

«Наш актив выйдет к губернатору с предложением ввести региональный знак заслуженного работника сельского хозяйства» - поделился начальник. Аргументом стало то, что область показывает хорошие плоды своей деятельности на фоне России, по СЗФО.

Романов также отметил, что ситуация в сфере сельского хозяйства изменилось в лучшую сторону, а зарплаты фермеров достигают 60 – 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU