В Псковской области могут создать звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»
В Псковской области рассматривают вопрос о создании звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Об этом сообщил начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе.
«Наш актив выйдет к губернатору с предложением ввести региональный знак заслуженного работника сельского хозяйства» - поделился начальник. Аргументом стало то, что область показывает хорошие плоды своей деятельности на фоне России, по СЗФО.
Романов также отметил, что ситуация в сфере сельского хозяйства изменилось в лучшую сторону, а зарплаты фермеров достигают 60 – 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU