Строительство приюта для животных "Шанс" в Пскове начнется к середине августа

Фото: Анастасия Тарасова

Псковская зоозащитная организация "Шанс" планирует начало строительных работ на середину августа. В планах - современный приют для животных. Объект будет располагаться на участке по адресу улица Новаторов, дом 8 В.

После заключения договора с Фондом президентских грантов, зоозащита получила первую часть денег на строительство нового приюта. Планируется, что строительной компанией станет "Скандинавия".

Подрядчик считает этот проект социально-значимым для региона. Для реализации проекта привлекут профессиональных строителей. В работе будут помогать сотрудники "Шанса" и волонтеры.

Грант на сумму более 4 миллиона рублей, который будет реализован в ближайшее время, зоозащитная организация выиграла в этом году. В рамках проекта, будут создаваться вольеры на 140 собак и мероприятия по обучению волонтеров.

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте Фонда.