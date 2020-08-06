Три новых маршрута представили на «тропе здоровья» в Мальской долине

Фото: Дарья Хваткова
Три маршрута представят туристам по «тропе здоровья» в Мальской Долине в Печорском районе. Об этом рассказала директор турфирмы «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-live 6 августа.
«Мы начали с трека по изборской Мальской Долине, его придумал Леонид Панов, это «тропа здоровья», которую мы расширили и продлили, получилось три маршрута» - рассказала гостья эфира.
Изначально, Александра разместила информацию об этом маршруте на своей странице в социальной сети Instagram. Порядка 50 человек сразу записались на маршрут. А в рабочем аккаунте — еще 200 человек.
По словам Александры, 90% участников экскурсии — псковичи. Многие из них никогда не были на этом маршруте.
«Экскурсию сопровождает рассказ об истории начала русского государства, истории Изборска. Потом я отдаю маршрут людям, чтобы они гуляли сами. Изборск - памятник природы, там надо меньше ходить, поэтому надо расходиться по разным маршрутам», - пояснила Александра Лебедева.
Организаторы тропы рассказали, что черпают идеи из туристических клубов и адаптируют их под современность.