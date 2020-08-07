Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Невеле

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

В Псковской области продолжается реализация программы капремонта в многоквартирных домах. По улице Урицкого дом №56 в Невеле завершен ремонт крыши. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Строители подрядной организации разобрали старое покрытие кровли и выполнили замену обрешетки.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Новое покрытие крыши выполнено из профилированного листа. Материалы прошли огнебиозащиту. Отремонтированы деревянные элементы конструкций и устройство теплоизоляции чердачного помещения.

Проведены работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, устройство козырьков над входами в подъезды.

Все работы выполнены в полном объеме и с опережением сроков, указанных в договоре.