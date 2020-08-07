В Пскове открыли предварительную запись к врачам-онкологам

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Администрация «Псковской городской поликлиники» сообщило о возможности предварительной записи к врачам-онкологам для пациентов, прикрепленных к ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Врачи-онкологи ведут прием пациентов в подразделениях поликлиник по следующим адресам:

В филиале поликлиники № 2: ул. Киселева, д. 8, тел.: 29-83-60;

В поликлинике № 3: ул. Индустриальная, д. 8, тел.: 53-62-14, 53-33-88.

Запись на прием к онкологам осуществляется по следующим телефонам:

Поликлиника № 1: ул. Кузнецкая, д.19, тел.: 66-53-54, 66-53-57;

Филиал поликлиники № 2: ул. Киселева, д. 8 тел.: 29-83-60;

Поликлиника № 2: ул. Коммунальная, д. 23, тел.: 56-33-66;

Поликлиника № 3: ул. Индустриальная, д. 8, тел.: 53-62-14, 53-33-88.

Прием пациентов проводится:

- по предварительной электронной записи на определенное время, с учетом разделения потоков пациентов;

- с соблюдением социальной дистанции;

- строго в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки, с соблюдением санитарных правил);

- при условии нормальной температуры тела после бесконтактной термометрии.

Телефон приемной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» - 53-49-42.