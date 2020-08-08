Псковичи могут подать заявку на фестиваль «Словенское поле»

Фото из социальной сети Facebook.

В Пскове продолжается прием заявок на фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2020». Сообщил член Псковского отделения Союза писателей России, поэт Андрей Бениаминов в официальной группе фестиваля «Словенское поле» в социальной сети Facebook.

Фестиваль проходит уже десятый раз на территории Псковской области, в 2008 году состоялся первый.

В этом году «Словенское поле» было назначено на 26 – 28 июля, но из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом фестиваль перенесли на 11 -13 сентября, он пройдет в Изборске.

Мероприятие проводится в рамках литературно исторического проекта «Чтобы помнили» за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В программе запланированы поэтические чтения, конкурсы, концертная и экскурсионная программы. «Традиционно пройдет возложение цветов к памятнику солдату 1-й Мировой войны и приношение земель к Священному холму единения и славы России» - добавил Бениаминов.