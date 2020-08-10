Квадрокоптеры будут помогать псковскому противопожарному лесному центру

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В Псковский противопожарный лесной центр поступил первый специальный квадрокоптер, который поможет обнаружить лесные пожары. Об этом в эфире проекта ПАИ-livе рассказал директор центра Олег Черней.

Новый помощник уже поступил в автономное учреждение, однако его еще не испробовали. На этой недели обучат персонал пользоваться новым оборудованием.

«Все сотрудники должны освоить новую технику, чтобы это стало не редкостью, а обыденностью», - отметил директор.

Такие квадрокоптеры будут отображать обстановку на пожаре и предоставлять другие данные о возгорании оператору или же контролировать пожарную ситуацию.

В ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» должны поступить всего 15 беспилотников в 11 подразделениях.