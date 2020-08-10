Псковскому водителю присудили 7,5 лет лишения свободы за убийство

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В Псковской области водителя автомобиля обвинили в убийстве пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Опочецкого района.

В феврале 2020 года мужчина управлял машиной марки Mitsubishi Lancer в состоянии алкогольного опьянения. В следствии, обвиняемый выехал на полосу встречного движения, а после на обочину.

Пострадавший убирал территорию, которая прилегает к пожарно-спасательной части. Пьяный водитель сбил пешехода.

В итоге, человек скончался на месте, а водителя осудили.

Суд вынес приговор в виде 7,5 лет лишения свободы и лишением водительских прав на срок 3 года.