60-летнего псковича продолжают искать поисковики отряда «Лиза Алерт»

Ориентировка отряда "Лиза Алерт"

В Псковской области продолжают поиски 60-летнего жителя деревни Гверздонь. Об этом сообщается в ориентировках отряда «Лиза Алерт».

С первого июня след мужчины пропал в Псковской областной больнице. Полицейские сообщали, что мужчина покинул здание после оказание ему медицинской помощи.

Сотрудники больницы указали на особую примету - у пациента перелом руки со смещением, поэтому в локте видно кость.

По словам очевидцев, мужчина был одет в белые брюки, черной куртке и темных сандалях.

На вид 65 - 70 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые, короткие волосы и карие глаза. Особая примета: носит усы.