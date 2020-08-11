9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Острове

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В Острове сбили 9-летнего ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожная авария произошла 10 августа около 19:00 на улице Калинина, 28 в Острове.
30-летняя жительница Мурманской области, управляя автомобилем Subaru, совершила наезд на 9 летнего мальчика, жителя города остров.
Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенка госпитализировали.
Как сообщили в ведомстве, водитель была трезва.
По данному факту проводится проверка.