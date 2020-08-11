9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Острове

.

В Острове сбили 9-летнего ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожная авария произошла 10 августа около 19:00 на улице Калинина, 28 в Острове.

30-летняя жительница Мурманской области, управляя автомобилем Subaru, совершила наезд на 9 летнего мальчика, жителя города остров.

Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенка госпитализировали.

Как сообщили в ведомстве, водитель была трезва.

По данному факту проводится проверка.