Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках по просьбе горожан

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В Великих луках идет подготовка к установке памятника воздухоплаванию. Площадка, на которой разместят архитектурную форму, будет находиться на набережной лейтенанта Шмидта, у плотины. Об этом сегодня сообщили "Луки.ру".

Памятник будет посвящен 25-летию Международной встрече воздухоплавателей и установлен за внебюджетные средства.

Два года назад у горожан возникла идея создать памятник в форме воздушного шара в Великих Луках, где ежегодно проходят встречи воздухоплавателей со всей России и ближнего зарубежья.

В этом году памятный знак все-таки установят.