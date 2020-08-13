Маленькие псковские футболисты получили поддержку от FIFA

Фото: из группы детского фонда соцсети ВКонтакте.

В Пскове проект детского фонда «Мяч дружбы» получил поддержку от FIFA – Международной федерации футбола. Об этом сообщили в группе учреждения в социальной сети ВКонтакте.

Справка: Проект детского фонда «Мяч дружбы» реализуется с 2017 года в рамках социальной программы "Football for Hope" FIFA, а с 2018 также при поддержке Фонда Президентских грантов. Однако идея создания зародилась ещё в 2014 году при поддержке благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президента Паскаль Вайер.

«Мяч дружбы» направлен на помощь и социализацию детей из интернатных учреждений, из нуждающихся семей через футбол.

«Всё это время дети тренировались, посещали футбольные мастер-классы, играли товарищеские матчи, участвовали в футбольных турнирах и фестивалях» - отметили в группе ВКонтакте.

Организаторы заявили, что тренировки возобновятся с начала учебного года.