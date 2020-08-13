С острова имени Залита убрали 3 гектара мусора

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С острова имени Залита убрали свалку, расположенную на площади в 3 гектара. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.

На комитет по делам строительства и ЖКХ Псковской области городской суд возложили ответственность убрать две несанкционированные свалки на острове Залита. А администрацию Псковского района обязали собрать и вывезти ТКО с территории островов Залита и Белова.

Решение суда было не исполнено. Далее был направлен исполнительный лист для принудительного исполнения судебного решения.

«Комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области совместно с региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Экопром» организованы работы по ликвидации данных несанкционированных свалок и вывоза накопившихся отходов с острова Залита» - отметили в пресс-службе.

В итоге, судебное решение было исполнено.