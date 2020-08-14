Владельца псковского парка культуры и отдыха оштрафовали на 100 тысяч

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В Пскове оштрафовали на 100 тысяч рублей владельца парка культуры и отдыха. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на председателя комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николая Романова.

Аттракционы в городе начали работать преждевременно, вопреки указа губернатора области.

В Детском парке и Ботаническом саду 11 августа возобновили работу детские аттракционы, однако они быстро перестали функционировать. Их работу отменили до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

О том, что детские карусели работают, городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина сообщил в своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

Этого не должно было случиться, поскольку ограничительные меры действуют до 15 августа, и они запрещают работу аттракционов, бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области.