Литовцу грозит до двух лет тюрьмы за незаконное прибытие в Псков

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В Псковской области возбудили уголовное дело на жителя Литвы, который незаконно перешел границу с Россией. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

19 июня 2020 года около четырех часов дня 35-летний мужчина двигался пешком из Латвии в Россию в обход пункта пропуска.

«Незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации в 3000 метрах южнее деревни Скангали Пыталовского района и выдвинулся вглубь территории Российской Федерации, однако через шесть часов был выявлен и задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области на окраине деревни Гавры Пыталовского района» - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд на рассмотрение.

Статья, по которой обвиняют иностранца, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.