Псковской области выделили 86 миллионов рублей на питание школьников

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Псковской области в этом году выделили 86 миллионов рублей на софинансирование расходов по организации бесплатного горячего питания школьников младших классов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Финансирование поступит в рамках государственной программы «Развитие образования».

«Все школы, которые готовы организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. Ее размер будет зависеть от количества учащихся младших классов в подготовленных к организации горячего питания школах. Средства поступят в регионы до начала нового учебного года», — отмечается на сайте Правительства РФ.

В Псковской области охват горячим питанием в целом составляет порядка 90% учащихся. Однако большинство школ в регионе нуждались в ремонте и замене оборудования в пунктах питания.

«В настоящее время основная часть мероприятий, за исключением некоторых работ капитального характера, выполнена», — проинформировал председатель регионального Комитета по образованию.

Перед началом учебного процесса региональным Управлением Роспотребнадзора совместно с муниципальными Управлениями образования будет проведен ряд проверочных мероприятий по оценке готовности учреждений к организации питания.