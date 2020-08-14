Образовательные учреждения Пскова будут работать с ограничениями

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До 1 января 2021 года школы и детские сады Пскова будут работать с некоторыми ограничениями, рассказала руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 14 августа.

Она отметила, что дети вернутся после каникул из разных точек страны, поэтому родителям нужно будет следить за их состоянием перед 1 сентября, и, при малейших признаках респираторного заболевания, придется оставить ребенка дома.

В учебных заведениях Пскова будут открыты несколько входов. Кроме того, школьники будут приходить в разное время: одни раньше, другие позже.

При входе в образовательное учреждение детям будут осуществлять термометрию. Кроме того, при входе будут расположены санитайзеры. «Нужно будет продезинфицировать руки, только после этого можно зайти», - отметила Кузыченко.

Анна Кузыченко отметила, что в псковских школах и детских садах находится 32 тысячи детей, так что «будет сложно, непросто, учитывая переполненность заведений». В заключение она отметила, что «если все будут соблюдать алгоритм — все получится».

Отмечается, что празднование 1 сентября пройдет в усечённом формате: «Под звуки музыки торжественно дети пройдут по кабинетам».