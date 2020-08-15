Кражи из гаражей могут обернуться трем псковичам тюрьмой на 5 лет

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В Псковской области три молодых человека судят за многократные кражи имущества. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

В прокуратуре передали: «Три жителя Красногородского района, обвиняются в хищении имущества, совершенного путём незаконного проникновения в помещение группой лиц по предварительному сговору».

Три друга хотели совершить организованную кражу имущества из гаражей. Один из них отвёз уже украденные вещи на продажу, а другие двое пробрались в ещё одно помещение.

Статья, по которой их обвиняют, предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.