Почему в Псковской области не откроют детские батуты

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В Псковской области стало известно, почему не работают батуты. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

Поверхность батута почти невозможно обработать, поэтому открытие батутов может вести к повышенному риску распространения коронавирусной инфекции.

«Обработать батут теоретически невозможно. Для этого нужно вызывать пожарную машину. Это огромная площадь, где дети контактируют, и которая не будет обрабатываться» - рассказал глава управления Роспотребнадзора.

Однако в Пскове начинают работать детские аттракционы. Их продезинфицировать проще, нужно только протереть карусель. Парки должны будут соблюдать все санитарные требования.

В Псковской области также разрешили работу кинотеатрам, театрам, бассейнам и филармонии.