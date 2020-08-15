В Пскове участники «Десантного взвода» подготовились к первому этапу конкурса

Фото: пресс-служба МО РФ

В Пскове участники международного конкурса «Десантный взвод», ознакомились порядком проведения этапа «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» на местности и провели первую практическую тренировку. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе МО РФ.

Команды прошли подготовку и после прибыли на вертолетную площадку «Шабаны». Далее совершили десантирования в составе взводов.

Участники приземлились на площадке «Кислово» и преодолели расстояние в 1 км к месту старта марш-броска.

«Сдав парашютные системы, десантники 10 стран прошли процедуру взвешивания экипировки и стрелкового оружия, общая масса которых не должна превышать 8 кг и приняли старт марш-броска на 10 км» - отметили в пресс-службе.

После финиша тренировочного забега тренеры и руководители команд указали участникам на недостатки в ходе этапа и моменты, на которые следует обратить внимание.

Сам этап «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» пройдет 24 августа.