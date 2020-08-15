В День города Великих Лук праздничного салюта не будет

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В Великих Луках традиционных гуляний 22 августа на День города не будет. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В 2020 году городу будет 854 года с первого упоминания в летописи. Однако массовых мероприятий в 22 августа не состоится из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

В этот день будут открыты краеведческий музей, музей академика Виноградова, художественный салон, выставочный зал Центра эстетического воспитания и «Мир искусств». Учреждения подготовили разнообразную тематическую программу в онлайн и офлайн форматах.

«Традиционный салют также не состоится. Нужно немного потерпеть и в этом году воздержаться от масштабных событий. Следующий год у нас юбилейный, и, надеюсь, мы порадуем жителей и гостей города разнообразной и насыщенной программой. Мы обязательно встретимся с вами на наших традиционных концертных площадках, дорогие великолучане» – сказала председатель городского комитета культуры Анжелика Романюк.