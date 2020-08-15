Белорусские военные прибыли в Псков для участия в "Десантном взводе"

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Белорусская команда прибыла в Псковскую область для того, чтобы принять участие в конкурсе "Десантный взвод", рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военные прибыли на аэродром "Кресты". После прибытия, все гости из Белоруссии прошли обязательный медицинский осмотр.

Кроме того в Псков прибыли команды из Мали, Таджикистана, Конго, Намибии, Гвинейской Республики, Китая и Камбоджи, передает "Интерфакс".

Как сообщал NEWS.ru, приглашение поучаствовать в Армейских международных играх 2020 года получили 90 государств, в том числе страны НАТО.