Пскович на Hyundai насмерть сбил девушку и пытался скрыться с места ДТП

Фото: ПАИ

Водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил 25-летнюю девушку и попытался скрыться с места ДТП, сообщает Псковское агенство информации.

Девушка переезжала проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина на огромной скорости сбил девушку - та отлетела в сторону на несколько десятков метров. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Фото: ПАИ

Дорожная авария произошла на Рижском проспекте, 49б, около ТЦ «Магеллан» 15 августа в 17:10.

После наезда на девушку водитель продолжил движение и на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной, не справившись с управлением, вылетел на обочину, сбил ограждение и совершил наезд на еще одного пешехода. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Фото: ПАИ

После этого водитель Hyundai выбежал из автомобиля и предпринял попытку сбежать, но его остановили очевидцы аварии.

Фото: ПАИ

Как сообщили очевидцы происшествия, мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, аварийно-спасательная служба, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи и судмедэксперт.

Фото: ПАИ

Также на месте работает работает начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.