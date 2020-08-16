Стала известна личность псковича, насмерть сбившего девушку на Рижском

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По сообщению корреспондента "Комсомольской правды в Пскове", это не первая смерть на счету виновника смертельного ДТП на Рижском 15 августа.

Водитель Hyundai насмерть сбил 25-летнюю девушку на Рижском проспекте, 49б, около ТЦ «Магеллан», когда на разрешающий сигнал светофора она переезжала дорогу на велосипеде.

За рулем авто находился мужчина 1993 года рождения. Как сообщили очевидцы, сразу же после столкновения, у машины открылся капот, водитель потерял видимость, но не остановился.

В ходе попытки скрыться с места преступления, на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной водитель протаранил ограждение и вылетел на еще одного пешехода. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

После второго наезда на человека, водитель выбежал из машины и предпринял попытку убежать. Но силами прохожих он был остановлен до прибытия сотрудников ДПС. Как сообщили очевидцы задержания, водитель явно находился в алкогольном опьянении.

По прибытию на место происшествия сотрудников ДПС, а также начальника ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимира Папорта, открылись новые детали дела. Перед поездкой, злополучный водитель украл автомобиль у женщины.

Во время задержания мужчина угрожал и выкрикивал фразу: "Когда вы узнаете, кто я - [ред. удивитесь]".

На счету у мужчины уже была судимость. Он обвинялся в убийстве, но недавно был освобождён условно-досрочно. После выяснения обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.