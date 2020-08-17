Псковичи посадят яблони и поговорят о семейном счастье 18 августа

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В Пскове пройдет акция, в рамках которой создадут аллею семейного счастья 18 августа. Об этом сообщили в Псковском отделении Союза женщин России.

Участники мероприятия посадят яблони, а также расскажут подрастающему поколению о семейном укладе, как важно строить семью, растить детей и разбивать сады.

Лекции проведут депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, председатель городского отделение СЖР Светлана Медведева и другие известные женщины.

Мероприятие состоится во вторник, 18 августа, по адресу Михайловская, дом 1. Начало в 19:00.